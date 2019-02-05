До суду знову не прийшли двоє обвинувачених у "бурштиновій справі"

Судове засідання перенесли на 6 березня

В Голосеевском районном суде города Киева 5 февраля не состоялось подготовительное судебное заседание по "янтарному делу". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В САП напоминают, что в деле обвиняемыми есть шесть человек, в том числе народные депутаты Украины Борис Розенблат и Максим Поляков. Их подозревают в причастности к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

Как отмечается, в суд для участия в судебном заседании сегодня не появилось двое из шести обвиняемых, что сделало невозможным проведение заседания.



"Несмотря на вторую подряд неявку упомянутых выше лиц, а также на то, что последние не сообщили суду о причинах их отсутствия, прокурор САП заявил ходатайство об осуществлении привода указанных лиц в суд", - говорится в сообщении.



Однако, суд отклонил указанное ходатайство прокурора, но обязал обвиняемых предоставить в суд документы, подтверждающие уважительность причин неявки.



Следующее заседание назначено на 12:00 час. 6 марта 2019 года.

Напомним, 19 июня 2017 в ресторане в присутствии Розенблата задержали его охранника с сумкой, где якобы был очередной транш в сумме 200 тыс. долларов, переданный агентом Национального антикоррупционного бюро. Полякову инкриминируется получение через свою помощницу 7,5 тыс. долларов.

Ранее НАБУ направило в суд обвинительный акт по "янтарному делу".