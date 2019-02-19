Суд призупинив підвищення тарифів на проїзд у Харкові

Позов проти міської влади подала громадська організація

Харьковский окружной административный суд во вторник, 19 февраля, вынес решение о приостановлении действия решения исполкома городского совета Харькова о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение активистов в Facebook.

Cоответствующий иск против городских властей подала общественная организация "Харьковский антикоррупционный центр".

Суд остановил решение исполкома о повышении стоимости проезда в метро до 8 гривен и в трамваях и троллейбусах - до 6 гривен.

Активисты отмечают, что с момента объявления решения 19 февраля на время рассмотрения дела по этому иску стоимость проезда в метро Харькова снова будет составлять 5 гривен, в трамваях и троллейбусах - 4 гривны.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Отметим, с 7 февраля проезд в харьковском метрополитене подорожал до 8 грн, в городском электротранспорте - до 6 грн.

Напомним, 10 февраля в Харькове прошла акция протеста против повышения тарифов на проезд в метрополитене и городском наземном электротранспортe.