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Суд приговорив мешканця Маріуполя до довічного ув'язнення за вбивство поліцейського та участь у НЗФ

НовиниНадзвичайні події    26.03.2018 - 12:54
Фото: суд (pxhere.com)
Фото: суд (pxhere.com)

Чоловік воював на боці бойовиків "ДНР", а також погрожував колишній дружині, вимагаючи у неї гроші

Суд приговорив мешканця Маріуполя (Донецька область) до довічного ув'язнення за вбивство поліцейського та низку інших злочинів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Донецької області.

"Участь у непередбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях, вимагання, крадіжка, незаконне заволодіння транспортним засобом та посягання на життя працівника правоохоронного органу - усі ці злочини скоїв 33-річний мешканець Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в травні 2014 року чоловік вступив до терористичної організації "ДНР" та охороняв адмінбудівлю міськвиконкому, а коли бойовики перестали платити, чоловік покинув незаконне формування.

Також зазначається, що у 2014-2015 роках чоловік періодично приходив до своєї колишньої дружини та , погрожуючи застосуванням насильства, вимагав у неї грошові кошти. Не отримуючи грошей, він різав інтернет-кабель, ламав пластикові труби водопостачання, демонтував металевий люк, через що жінка звернулася до поліції.

"Коли дільничний інспектор прийшов до чоловіка додому, останній, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наніс йому не менше 10 ударів сокирою по голові. Від отриманих чисельних травм правоохоронець помер, а зловмисник забрав з кишені загиблого грошові кошти, мобільний телефон, ключі від автомобіля та на викраденому авто поїхав до свого товариша", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, суд визнав чоловіка винним за ч.2 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань), ч.ч.1,2 ст. 189 (Вимагання), ст.348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця), ч.2 ст., ч.2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України та засудив до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кіровоградській області суд засудив до довічного ув’язнення вбивцю шістьох жінок.

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Теги публікації: Суд, Маріуполь, Вбивство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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