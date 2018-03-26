Суд приговорил жителя Мариуполя к пожизненному заключению за убийство полицейского и участие в НВФ

Мужчина воевал на стороне боевиков "ДНР", а также угрожал бывшей жене, требуя у нее деньги

Суд приговорил жителя Мариуполя (Донецкая область) к пожизненному заключению за убийство полицейского и ряд других преступлений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области.

"Участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях, вымогательство, кража, незаконное завладение транспортным средством и посягательство на жизнь работника правоохранительного органа - все эти преступления совершил 33-летний житель Мариуполя", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в мае 2014 года мужчина вступил в террористической организации "ДНР" и охранял админздание горисполкома, а когда боевики перестали платить, мужчина бросил незаконное формирование.

Также отмечается, что в 2014-2015 годах мужчина периодически приходил к своей бывшей жене и, угрожая применением насилия, требовал у нее денежные средства. Не получая денег, он резал интернет-кабель, ломал пластиковые трубы водоснабжения, демонтировал металлический люк, из-за чего женщина обратилась в полицию.

"Когда участковый инспектор пришел к мужчине домой, последний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ему не менее 10 ударов топором по голове. От полученных многочисленных травм правоохранитель скончался, а злоумышленник забрал из кармана погибшего денежные средства, мобильный телефон, ключи от автомобиля и на угнанном авто поехал к своему товарищу", - говорится в сообщении.

Как сообщается, суд признал мужчину виновным по ч.2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ч.ч.1,2 ст. 189 (Вымогательство), ст.348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), ч.2 ст., ч.2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины и приговорил к пожизненному лишению свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кировоградской области суд приговорил к пожизненному заключению убийцу шестерых женщин.