Затриманих у Криму активістів заарештували на два місяці

В анексованому Криму всім затриманим мусульманським активістам окупаційний "суд" обрав запобіжний захід. Їх триматимуть в СІЗО до середини квітня.

Зазначається, що Яшара Шихаметова Ленінський районний "суд" Севастополя заарештував до 14 квітня. Він заявив, що ФСБ підкинула йому під час обшуку три книжки, ймовірно, заборонені.

Решту затриманих Київський районний "суд" Сімферополя заарештував до 15 квітня.

Їх підозрюють нібито у причетності до ісламської партії Хізб ут-Тахрір. В Росії вона з 2003 року визнана терористичною, однак вільно діє в Україні та більшості європейських країн.