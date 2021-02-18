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Затриманих у Криму активістів заарештували на два місяці

Новость на русском → Крим, Четвер 18 лютого 2021 00:49
Затриманих у Криму активістів заарештували на два місяці Фото: затримані активісти (crimean-solidarity.org)
Автор: Даша Харченко

В анексованому Криму всім затриманим мусульманським активістам окупаційний "суд" обрав запобіжний захід. Їх триматимуть в СІЗО до середини квітня.

Про це повідомляє Кримська солідарність.

Зазначається, що Яшара Шихаметова Ленінський районний "суд" Севастополя заарештував до 14 квітня. Він заявив, що ФСБ підкинула йому під час обшуку три книжки, ймовірно, заборонені.

Решту затриманих Київський районний "суд" Сімферополя заарештував до 15 квітня.

Їх підозрюють нібито у причетності до ісламської партії Хізб ут-Тахрір. В Росії вона з 2003 року визнана терористичною, однак вільно діє в Україні та більшості європейських країн.

Прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя відкрила дві кримінальні справи через обшуки російських силовиків на півострові. В ході цих обшуків затримали 7 кримських татар.

Нагадаємо, командувач ВМС України Олексій Неїжпапа заявив, що Росія перетворила Крим в найпотужнішу військову базу.

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