Суд засудив екс-депутата парламенту Криму до 14 років

Святошинський районний суд Києва у вівторок, 10 грудня, оголосив вирок колишньому депутату Верховної ради Автономної Республіки Крим за вчинення державної зради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генпрокуратури.

Як повідомляється, прокуратура довела, що екс-депутат винний у вчиненні дій, спрямованих проти суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України. За сприяння проведенню підривної діяльності проти України колишього депутат було заочно засуджено до 14 років позбавлення волі.

"Вироком суду встановлено, що зазначена особа брала участь у засіданнях ВР АР Крим, на яких було прийнято постанову "Про незалежність Криму", згідно з якою створено нелегітимне державне утворення "Республіка Крим", а також постанову "Про правонаступництво Республіки Крим". Ці дії в подальшому призвели до окупації півострова Крим", - зазначили у ГПУ.

Крім того, екс-депутап брав участь у позачерговому засіданні незаконо створеного органу "Державної ради Республіки Крим", чим забезпечив функціонування нелегітимного органу, та голосувал за ухвалення так званої "Конституції Республіки Крим".

Нагадаємо, раніше Красноармійський міськрайонний суд оголосив вирок колишньому мешканцю Донецька за участь у терористичній організації "ДНР". Чоловіка було засуджено до 8,5 років ув'язнення. Засуджений у 2018 році добровільно вступив до мотострілецької бригади одного з армійських корпусів "ДНР".