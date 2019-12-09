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Мотострілка "ДНР" засудили до 8,5 років тюрми

Новини » Суспільство     09.12.2019 - 17:53
Мотострілка "ДНР" засудили до 8,5 років тюрми
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Чоловік входив до складу "народної міліції ДНР" в Донецьку

Красноармійський міськрайонний суд засудив до 8,5 років ув'язнення мешканця Донецька за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 ККУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.

Встановлено, що чоловік у травні 2018 року, діючи з власних ідеологічних та корисливих міркувань, добровільно вступив до 100-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу так званої "народної міліції "ДНР", яка дислокувалась у Кіровському районі Донецька.

Під час перебування на посаді старшого стрільця зловмисник отримав позивний "Сват" та, будучи забезпеченим камуфльованою формою з розпізнавальними знаками незаконного воєнізованого підрозділу, вогнепальною зброєю, бойовими припасами до неї та зарплатнею в російських рублях, забезпечував вогневу підтримку бойовикам у збройному опорі військовослужбовцям Збройних сил України та інших військових формувань України, задіяних у проведенні антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на території Донецької області.

Злочинні дії мотострілка припинені у квітні 2019 року у зв’язку з його затриманням військовослужбовцями ЗСУ поблизу Невельського Ясинуватського району.

Нагадаємо, у Донецькій області прокуратура передала до суду справу щодо бойовика так званих "ДНР" та "ЛНР", якого у серпні затримали на підконтрольній Україні території.

РБК-Україна писало, що суд заочно засудив до 12 років в’язниці "міністра у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих ДНР".

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