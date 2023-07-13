Суд вернул в собственность Украины "трубу Медведчука"

Как рассказали в ведомстве, Хозяйственный суд Житомирской области удовлетворил иск Фонда государственного имущества Украины о возвращении в государственную собственность украинской части нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".

Нефтепродуктопровод был построен во времена СССР, 1957-1968 годах. Однако после провозглашения независимости Украины он должен был перейти в собственность государства на основании правопреемства. Однако дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" не передала указанный трубопровод в собственность Украины.

С начала 2011 велись судебные дела, призванные вернуть трубопровод в государственную собственность. Тогда Хозсуд Ровенской области признал право собственности на украинскую часть нефтепродуктопровода по Украине. Однако в 2017 году он изменил свое решение в пользу "Транснефтепродукта".

В тот же год НАБУ и САП приступили к расследованию обстоятельств передачи права собственности. Как выяснили следователи НАБУ, основой для нового решения суда было заведомо ложное заключение инженерно-технической экспертизы. НАБУ обратилось в суд с ходатайством об аресте актива.

Напомним, в феврале Высший антикоррупционный суд наложил арест на участок нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". Решением суда запрещено распоряжение, отчуждение и пользование объектами и линейными участками, задействованными в обеспечении деятельности комплекса.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Владимира Зеленского поручил вернуть в государственную собственность "трубу Медведчука".

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