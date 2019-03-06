До суду надійшов позов про невідповідність Авакова вимогам до членів Кабміну

В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов до Гройсмана і Авакову

В Окружной административный суд города Киева поступил иск к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и министру внутренних дел Арсену Авакову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Истец просит суд признать, что Аваков не соответствует требованиям к членам правительства Украины. Одно из требований иска - признать противоправной бездеятельность Гройсмана, который не регистрирует в Верховной раде представление об увольнении министра.

В настоящее время суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, ранее Аваков сообщал, что против него готовится ряд провокаций для того, чтобы дискредитировать работу полиции во время выборов-2019. Глава МВД рассказал, что по "сценарию" на его счета в Украине или Италии из непонятных источников должна "упасть" значительная сумма денег в иностранной валюте - якобы за "оплату услуг МВД по прикрытию фальсификации и подкупа избирателей в пользу определенного кандидата". Он также отметил, что деньги могут быть российского происхождения.

Ранее Аваков заявил, что несмотря на атаки и дискредитацию полиция будет продолжать бороться с нарушениями на выборах президента.