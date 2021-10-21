"Сканія Україна" виграла у Верховному суді спір на 123 млн гривень

Касаційний господарський суд Верховного суду України розглянув справу за позовом фірми "Журавлина" до "Сканія Україна". За рішенням суду дилеру не вдалося відсудити у шведського автогіганта 123 млн грн нібито упущеної вигоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії "Сканія Україна".

Касація на рішення Північного апеляційного суду відхилена без права оскарження.

У компанії вважають, що цим рішенням суд відновив справедливість і завершив судову справу, яка "грунтувалася на абсолютно безпідставних звинуваченнях колишнього дилера, який вимагав компенсацію в розмірі понад 123 млн грн в якості упущеної вигоди".

"Перемога у Верховному суді - це був довгий шлях з множинними перенесеннями засідань, суддею, яка після винесення абсурдного рішення на наступний день пішла на пенсію, але, тим не менш, справедливість взяла гору. До судового процесу підключалися депутати Верховної ради. Представники Тимчасової комісії ВР з питань захисту прав інвесторів, а також її голова Галина Янченко, уважно стежили за ходом судових засідань", - говорять в компанії.

Також наголошується, що сьогодні в Північному апеляційному господарському суді буде розглядатися практично ідентичний позов іншого колишнього дилера до шведського інвестора - ТОВ "Проскан".

Засідання суду апеляційної інстанції у справі про стягнення 164,4 млн грн на вимогу колишнього дилера "Проскан" вже переносилося і нарешті відбудеться.

Раніше ЗМІ опублікували розслідування діяльності фірми "Проскан", яка виявилася оформленою через ланцюжок офшорних юросіб. Так, ключовий акціонер фірми - Північноірландська компанія FRONTSTAR TRADE L.P. зареєстрована на компанії bondwest ag і entervox ag, розміщені на Маршаллових островах. Крім того, причина по якій був розірваний договір з "Проскан" - втрата приміщень для роботи, які у компанії відібрав банк за невиплачений кредит.

В "Сканії" вважають, що, колишній дилер "Проскан" зараз намагається відібрати у шведського інвестора кошти, щоб вирішити свої проблеми з "Банк Преміум". При цьому сума боргу станом на 2017 рік досягала 4 млн доларів.

Міжнародна компанія Scania неодноразово висловлювала протест проти несправедливих судових претензій і розраховує на винесення справедливого рішення і в разі з колишнім дилером "Проскан".