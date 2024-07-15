Суд постановил выпустить под залог экс-разведчика Червинского
Апелляционный суд Кропивницкого постановил отпустить украинского разведчика, командира одной из частей ССО Романа Червинского под залог в размере 9 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне и адвокатов Виктора Василюка и Костятнина Глобу.
Отмечается, что экс-разведчику назначили залог в размере 9 миллионов гривен. Рассмотрение дела длилось 7 часов, взять экс-разведчика на поруки изъявили желание 27 народных депутатов и еще 51 человек.
"Героя-разведчика Романа Червинского отпустили под залог! Наконец Роман сможет обнять своих детей, маму, жену, сестру. Спасибо всем, кто поддерживал и приближал эту промежуточную победу. Но борьба еще продолжается", - сообщил адвокат Виктор Василюк.
Червинский будет находиться под стражей до внесения залога.
Дело Романа Червинского
В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении полковнику СБУ Роману Червинскому. Его обвинили в организации и проведении неудачной операции, которая привела к российскому удару по аэродрому "Канатово" в Кировоградской области в июле 2022 года.
Следователи установили, что российский пилот согласился на предложение перейти на сторону Украины. Червинский передал врагу данные о размещении личного состава и техники на аэродроме. В результате ракетного удара РФ, погиб командир воинской части, еще 17 военных получили ранения.
Через несколько дней после сообщения подозрения, Червинский был задержан.
Кроме того, в декабре прошлого года разведчику было сообщено о подозрении в использовании мошеннической схемы по вымогательству у бизнесмена 100 тыс. долларов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.