Суд вирішив пом'якшувальною обставиною вчинення Януковичем злочину під впливом РФ

Фото: Віктор Янукович (УНІАН)

Суд врахував те, що Янукович не був раніше судимий

Оболонський райсуд Києва сьогодні, 24 січня, встановив пом'якшуючою обставиною вчинення злочину Віктора Януковича під впливом РФ у вироку. Про це сказав суддя Владислав Девятко, читаючи текст, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Обставиною, пом'якшуючою покарання, є вчинення злочину під впливом РФ.

При обранні міри покарання враховується його вік, стан здоров'я. Обставин, обтяжуючих покарання, немає", - сказав суддя Девятко .

Також суд врахував те, що Янукович не був раніше судимий, не перебуває на обліку у нарколога і має вищу освіту.

Оболонський райсуд Києва в ході зачитування обвинувального вироку у справі про держзраду екс-президента виключив з обвинувачення посилання на звернення Віктора Януковича до Ради Федерації, яким той нібито підтримав Аксьонова. Про це заявив суддя Владислав Девятко коли читав вирок.

Слід зазначити, що з вироку, а саме з визначення держзради, виключено дії, спрямовані на зміни кордонів України і на підрив обороноздатності країни.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва 24 січня визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді.

Також Віктора Януковича визнали винним в тому, що він звертався до російського президента Володимира Путіна із закликом ввести війська в Україну.