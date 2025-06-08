Суд возобновил дело о контрабанде с участием сестры чиновника НАБУ
Верховный Суд отказал в закрытии производства и вернул на рассмотрение суда первой инстанции дело против Вадима Альперина, в котором подозреваемой в контрабанде является сестра заместителя руководителя Главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Александра Скомарова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНН и данные Единого государственного реестра судебных расследований.
Как отмечает издание, он пытался взять сестру Алину Данченко на поруки, но суд отказал.
"Верховный Суд коллегией судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда вернул дело Альперина на рассмотрение суда первой инстанции. В частности, судьи отказали в закрытии производства и участии подозреваемых в заседаниях в режиме видеоконференции. Это касается и подозреваемой в этом деле сестры руководителя детективов НАБУ Александра Скомарова - Алины Данченко (девичья фамилия - Скомарова)", - говорится в сообщении агентства.
Алина Данченко работала директором департамента администрирования таможенных платежей Государственной фискальной службы и, по версии следствия, помогала Альперину в организации контрабанды товаров.
"Во время обысков детективы нашли переписку между Данченко и самим Альпериным. Чиновница давала указания таможенникам, уточняя, какие нарушения следует допускать при растаможивании товаров, а какие нет", - отметили УНН.
Дело в отношении Альперина НАБУ начало в 2017 году, отметило агентство. По версии детективов, из-за деятельности преступной организации государство потеряло почти 64 млн грн.
"Скомаров хотел взять Данченко на поруки как родной брат, но суд ему отказал. Во время собеседования на конкурс в [Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции] НАПК, куда подавался Скомаров, член комиссии Лаура Стефан назвала это "конфликтом интересов": дело ведут детективы НАБУ, а сам детектив мог получить важную для защиты сестры информацию и прямо влиять на следствие", - сказано в материале УНН.
Дело Альперина закрыли в 2023 году по ходатайству защиты о применении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, известных как "поправки Лозового", отметило агентство. Это решение в апелляционной инстанции обжаловали прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры, рассмотрение возобновили.
Напомним, руководитель подразделения детективов НАБУ Скомаров участвует в конкурсе на должность директора Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).
В июне СМИ сообщили, что его отец имеет российское гражданство и зарегистрировал предприятие в так называемой "ЛНР". По закону, Скомаров был обязан сообщить эти факты руководству НАБУ и конкурсной комиссии, которая выбирает будущего руководителя БЭБ, в противном случае действующее законодательство предусматривает увольнение.
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