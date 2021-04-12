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Суд у Польщі вирішив не продовжувати арешт екс-голови Укравтодору

Новость на русском → Варшава, Понеділок 12 квітня 2021 13:38
Суд у Польщі вирішив не продовжувати арешт екс-голови Укравтодору Фото: Славомір Новак (flickr com)
Автор: Анастасія Рокитна

Окружний суд у Варшаві вирішив не продовжувати арешт екс-голови Укравтодору, колишнього міністра транспорту Польщі (у 2011-2013 роках) Славоміра Новака ще на три місяці. Суд відхилив клопотання прокурора.

Про це повідомляє RMF24.

Екс-голову Укравтодору підозрюють в організації злочинної групи, що отримувала вигоду від корупції.

Прокурор хотів, щоб Новаку продовжили тримання під вартою до липня 2021 року. Втім, суд відхилив це клопотання.

Суд застосував запобіжні заходи проти Новака, які не вимагають тримання під вартою. Окружна прокуратура у Варшаві оскаржить це рішення суду.

Нагадаємо, в липні прокуратура Варшави звинуватила Славоміра Новака в керівництві організованою злочинною групою, яка отримувала вигоду від корупції. Розслідування пов'язане з періодом, коли він очолював "Укравтодор".

Крім цього Новака підозрюють у підбурюванні лікаря у Варшаві в наданні медичних довідок, за допомогою яких він планував виправдати свою відсутність на роботі в Україні. Також Офіс генпрокурора направив до Польщі ще одну підозру у справі Новака.

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