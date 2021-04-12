Суд у Польщі вирішив не продовжувати арешт екс-голови Укравтодору

Окружний суд у Варшаві вирішив не продовжувати арешт екс-голови Укравтодору, колишнього міністра транспорту Польщі (у 2011-2013 роках) Славоміра Новака ще на три місяці. Суд відхилив клопотання прокурора.

Про це повідомляє RMF24 .

Екс-голову Укравтодору підозрюють в організації злочинної групи, що отримувала вигоду від корупції.

Прокурор хотів, щоб Новаку продовжили тримання під вартою до липня 2021 року. Втім, суд відхилив це клопотання.

Суд застосував запобіжні заходи проти Новака, які не вимагають тримання під вартою. Окружна прокуратура у Варшаві оскаржить це рішення суду.