Суд у Польщі заарештував підозрюваних в нападі на українця

Суд у Польщі заарештував двох чоловіків, яких звинувачують у замаху на вбивство українського студента та заподіяння їй серйозних тілесних ушкоджень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Як повідомляється, суд призначив їм утримання під вартою протягом трьох місяців.

Нагадаємо, 20 листопада в Кракові двоє чоловіків нанесли ножові поранення 20-річному студентові з України. У результаті розслідування співробітники правоохоронних органів затримали двох громадян України 19 і 20 років, які мали при собі ножі.

Нагадаємо, в Польщі в Садковице в Лодзькому воєводстві в холодильній камері були виявлені тіла двох українців. Поліція отримала повідомлення від власників сховища фруктів про виявлення двох тіл ввечері 10 листопада.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, в польському місті Sochaczew у кінці серпня вбили 26-річну мешканку Львівської області. Правоохоронці встановили, що до вбивства причетний українець.

Після злочину він виїхав на територію України. Польські правоохоронці звернулися за допомогою до Нацполіції і співпрацюють у питанні затримання зловмисника.

Крім того, в турецькій Анталії затримали місцевого жителя, якого звинувачують у вбивстві 42-річної українки. Повідомляється, що вбивство сталося 4 вересня біля пляжу "Анталія Лайф Парк".