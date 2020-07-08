Суд підтвердив законність відсторонення екс-керівника "Електроважмашу"

Харківський апеляційний суд підтвердив законність відсторонення від посади в.о. гендиректора заводу "Електроважмаш" Віктора Буська в рамках розслідування кримінальної справи про заподіяння підприємству шкоди його менеджментом.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на рішення суду.

Під час засідання суду прокурор Андрій Пономаренко розкрив деталі діяльності екс-керівника заводу, перебуває під слідством, які свідчать про його роль в стані підприємства.

За словами прокурора, в.о. гендиректора заводу навмисне вводив громадськість, суд і слідство в оману про хронічну збитковість підприємства.

"Згідно з встановленою в ході слідства інформацією, на момент передачі ДП "Електроважмаш" під керівництво Буська підприємство показало чистий прибуток на 6 млн гривень вище фінансового плану на 2019 рік, на рахунках підприємства знаходилися 70 млн гривень, а портфель замовлень на 2020 рік становив 2,2 млрд грн", - повідомив прокурор.

За даними слідства, у перший квартал 2020 року від діяльності Буська на посаді в.о. гендиректора підприємство отримало збиток на 186 млн грн. Крім цього, прокурор заявив, що в ході оперативно-розшукових заходів слідство зібрало докази про підробку документів керівниками заводу нібито за розпорядженням Буська.

Крім того, за словами прокурора, Бусько продовжував виконувати свої обов'язки керівника заводу "Електроважмаш", попри вимогу ухвали суду, і надавав протидію слідству.

Як писало РБК-Україна, наприкінці березня НАБУ викрило п'ятьох людей в організації корупційної схеми в державному підприємстві "Електроважмаж", що завдало збитки в 13,7 млн гривень.

Раніше судовим рішенням в рамках розслідування кримінальної справи Віктор Бусько був тимчасово відсторонений від виконання обов'язків в.о. гендиректора держпідприємства "Електроважмаш".

Кримінальну справу стосовно керівництва держпідприємства ведеться за ознаками злочинів, передбачених кількома частинами статей Кримінального Кодексу: 191 - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, 367 - службова недбалість.