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Суд начал повторно рассматривать дело об изнасиловании 14-летней девочки на Закарпатье

Вторник 26 сентября 2023 22:18
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Суд начал повторно рассматривать дело об изнасиловании 14-летней девочки на Закарпатье Фото: Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной рады по правам человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Суд начал повторное рассмотрение дела об изнасиловании 14-летней девушки на Закарпатье. Ранее виновные получили условный срок, но его отменили после апелляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

Он рассказал, что завтра, 27 сентября, на подготовительном заседании суд рассмотрит поданное прокурором ходатайство о рассмотрении уголовного производства в закрытом формате.

Лубинец добавил, что подал ходатайство о присутствии работника своего офиса на судебных заседаниях. Это необходимо для мониторинга соблюдения процессуальных прав участников судебного производства.

Изнасилование 14-летней девушки

Напомним, 24 августа 2021 года трое подростков 14 и 15 лет заманили девушку в подвал, где по очереди изнасиловали ее. Они снимали происходящее на видео, которое позже загрузили в интернет и показали одноклассникам.

В марте 2022 года суд приговорил злоумышленников к испытательному сроку обязал выплатить потерпевшей в размере 60 тысяч гривен компенсации. Это решение вызвало скандал в соцсетях.

Уже в августе 2023 года Закарпатский апелляционный суд отменил приговор Воловецкого районного суда. Дело решили рассматривать повторно.

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