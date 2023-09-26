Суд начал повторно рассматривать дело об изнасиловании 14-летней девочки на Закарпатье
Суд начал повторное рассмотрение дела об изнасиловании 14-летней девушки на Закарпатье. Ранее виновные получили условный срок, но его отменили после апелляции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.
Он рассказал, что завтра, 27 сентября, на подготовительном заседании суд рассмотрит поданное прокурором ходатайство о рассмотрении уголовного производства в закрытом формате.
Лубинец добавил, что подал ходатайство о присутствии работника своего офиса на судебных заседаниях. Это необходимо для мониторинга соблюдения процессуальных прав участников судебного производства.
Изнасилование 14-летней девушки
Напомним, 24 августа 2021 года трое подростков 14 и 15 лет заманили девушку в подвал, где по очереди изнасиловали ее. Они снимали происходящее на видео, которое позже загрузили в интернет и показали одноклассникам.
В марте 2022 года суд приговорил злоумышленников к испытательному сроку обязал выплатить потерпевшей в размере 60 тысяч гривен компенсации. Это решение вызвало скандал в соцсетях.
Уже в августе 2023 года Закарпатский апелляционный суд отменил приговор Воловецкого районного суда. Дело решили рассматривать повторно.
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