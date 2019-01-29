Суд переніс винесення вироку Манафорту

Винесення вироку перенесли на невизначений термін

В США отложили на неопределенный срок вынесение приговора Полу Манафорту, экс-главе избирательного штаба президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, судья Томас Селби Эллис пояснил, что он хочет отложить вынесение приговора до тех пор, пока суд в Вашингтоне не вынесет решения о том, солгал ли Манафорт спецпрокурору США Роберту Мюллеру, который занимается расследованием предположительного вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов в 2016-м.

Отметим, Манафорта арестовали в 2017 году, его обвинили в сговоре, отмывании денег, сокрытии банковских счетов, работе иностранным агентом без необходимой лицензии, уклонении от налогов и давлении на свидетелей.

Напомним, ранее сообщалось, что спецпрокурор Соединенных Штатов Америки (США) Роберт Мюллер заявил, что экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа политтехнолог Пол Манафорт передавал данные соцопросов во время кампании 2016 года своему деловому партнеру Константину Килимнику.