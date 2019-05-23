Суд Києва відкрив провадження за позовом Януковича проти колишнього адвоката

Фото: Окружний адмінсуд (korrupcia.net)

Справа буде розглядатися в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом колишнього президента України Віктора Януковича проти його державного адвоката Івана Ангеліна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Окружного адмінсуду.

Справа буде розглядатися в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

"У своєму позові Янукович просить суд визнати протиправним рішення ВКДКА від 29 березня 2019 року, яким було скасовано рішення про притягнення адвоката Івана Ангеліна до дисциплінарної відповідальності, а саме - позбавлення його права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 травня колишній президент Віктор Янукович звернувся до Окружного адмінсуду Києва з позовом, де просить притягнути до дисциплінарної відповідальності його державного адвоката Івана Ангеліна.

Зазначимо, раніше Ангеліна притягнуто до дисциплінарної відповідальності за участь у справі Віктора Януковича, а саме - позбавили права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

У січні 2019 року завершився суд у справі про державну зраду Віктора Януковича. Колишнього президента визнали винним у державній зраді та ведення агресивної війни і засудили до 13 років тюрми. Адвокати Януковича подали апеляційну скаргу на вирок.