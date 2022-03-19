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Суд перенаправив 34,5 млн гривень з речових доказів на потреби ЗСУ

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Україна, Субота 19 березня 2022 10:58
Суд перенаправив 34,5 млн гривень з речових доказів на потреби ЗСУ Фото: на потреби ЗСУ направили 34,5 млн гривень з речових доказів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Суд задовольнив клопотання Офісу генпрокурора про зняття арешту з речових доказів та направлення їх на придбання Військових облігацій. Так, на потреби Збройних Сил України направили 34,5 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Зазначається, що ці кошти були арештовані у кримінальних справах щодо корупційних схем серед посадових осіб. Вони заволоділи державними коштами під час закупівлі спеціальної техніки для потреб міста Києва.

Нагадаємо, генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що в Україні уже діють табори для російських військовополонених.

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