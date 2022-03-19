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Суд перенаправил 34,5 млн гривен из вещественных доказательств на нужды ВСУ

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Украина, Суббота 19 марта 2022 10:58
Суд перенаправил 34,5 млн гривен из вещественных доказательств на нужды ВСУ Фото: на нужды ВСУ направили 34,5 млн гривен из вещественных доказательств (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора о снятии ареста с вещественных доказательств и направление их на покупку Военных облигаций. Так, на нужды Вооруженных Сил Украины направили 34,5 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Отмечается, что эти средства были арестованы по уголовным делам о коррупционных схем среди должностных лиц. Они завладели государственными средствами при закупке специальной техники для нужд города Киева.

Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что в Украине уже действуют лагеря для российских военнопленных.

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