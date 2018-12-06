В суд передали обвинительный акт по хищению зерна в Волынской области

Иллюстративное фото (nabu.gov.ua)

В Волынской области в 2014 году завладели зерном на свыше 56 млн гривен

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт по хищению зерна "Аграрного фонда". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию САП в Facebook.

По данным следствия, с февраля по июнь 2014 года директор и начальник элеватора "Луцкий КХП №2" осуществили хищение 26 тыс. тонн зерна "Аграрного фонда", чем нанесли ущерб более 56 млн гривен.

В САП также отметили, что работники СБУ в Волынской области уничтожили материалы негласных следственных действий в отношении фигурантов. Эти данные могли иметь доказательственное значение в указанном уголовном деле.

"Несмотря на многочисленные обращения по этому поводу к руководству СБ Украины, в проведении служебных проверок по данному факту отказано, виновные лица к установленной законом ответственности не привлечены", - говорится в сообщении.

Бывшие работники элеватора обвиняются в растрате имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области СБУ разоблачила хищения зерновых на 15 млн гривен.

Отметим, в октябре НАБУ завершило расследование хищения зерна на 48 млн гривен.