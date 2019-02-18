Суд відсторонив від посади мера Могилів-Подільська

Петра Бровка відсторонили до 8 квітня

Винницкий городской суд сегодня, 18 февраля, удовлетворил ходатайство о применении мер обеспечения уголовного производства в виде отстранения от должности мэра города Могилев-Подольска Винницкой области Петра Бровко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы прокуратуры.

Как отмечается, следственный судья постановил отстранить городского голову Могилева-Подольского от занимаемой должности до 8 апреля 2019 года.

Напомним, что мэра Могилев-Подольского подозревают в том, что по предварительному сговору с начальником земельного отдела городского совета, получили от потенциального застройщика часть неправомерной выгоды в сумме 7,5 тыс. долларов США за подписание договора суперфиций и дальнейшее содействие в получении в собственность земельного участка площадью 0,3 га под многоквартирную застройку.

Главе города объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрали меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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