Прокуратура вручила підозру меру Могилів-Подільська

Фото: Петро Бровко (33kanal.com)

Його підозрюють у отриманні 15 тис. доларів хабара від забудовника

Прокуратура Вінницької області вручила підозру меру Могилів-Подільська Петру Бровку за отримання хабара від забудовника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального прокурора України Юрія Луценка.

Генпрокурор зазначив, що мер Могилів-Подільська отримав 15 тис. доларів за 0,3 га землі під забудову.

"Вінницька прокуратура вручила міському голові Могилів-Подільська підозру про отримання від забудовника неправомірної вигоди у змові з начальником земельного відділу міськради", - написав Луценко.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру колишньому генеральному директору державного підприємства "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" у завданні збитків на 68,72 млн гривень.

Раніше РБК-Україна писало, що за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 6 заступнику начальника відділу Державного земельного кадастру Головного управління Держгеокадастру у Васильківському районі Київської області оголосили підозру в одержанні 10,5 тисяч доларів хабаря.