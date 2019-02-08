ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Прокуратура вручила підозру меру Могилів-Подільська

Новини » Надзвичайні події    08.02.2019 - 10:43
Прокуратура вручила підозру меру Могилів-Подільська
Фото: Петро Бровко (33kanal.com)

Його підозрюють у отриманні 15 тис. доларів хабара від забудовника

Прокуратура Вінницької області вручила підозру меру Могилів-Подільська Петру Бровку за отримання хабара від забудовника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального прокурора України Юрія Луценка.

Генпрокурор зазначив, що мер Могилів-Подільська отримав 15 тис. доларів за 0,3 га землі під забудову.

"Вінницька прокуратура вручила міському голові Могилів-Подільська підозру про отримання від забудовника неправомірної вигоди у змові з начальником земельного відділу міськради", - написав Луценко.

Прокуратура вручила підозру меру Могилів-Подільська

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру колишньому генеральному директору державного підприємства "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" у завданні збитків на 68,72 млн гривень.

Раніше РБК-Україна писало, що за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 6 заступнику начальника відділу Державного земельного кадастру Головного управління Держгеокадастру у Васильківському районі Київської області оголосили підозру в одержанні 10,5 тисяч доларів хабаря.

Посадовця Держгеокадастру підозрюють в одержанні 10,5 тис. доларів хабаря Начальника Голосіївського управління поліції Києва затримали на хабарі 34 тис. доларів
Новини України подозрениевзяткаВинницкая область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся