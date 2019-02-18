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Суд відсторонив від посади мера Могилів-Подільська

Новини » Політика    18.02.2019 - 21:09
Суд відсторонив від посади мера Могилів-Подільська
Фото: Петро Бровко (33kanal.com)

Петра Бровка відсторонили до 8 квітня

Вінницький міський суд сьогодні, 18 лютого, задовольнив клопотання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади мера міста Могилів-Подільська Вінницької області Петра Бровка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури

Як зазначається, слідчий суддя ухвалив відсторонити міського голову Могилева-Подільського від займаної посади до 8 квітня 2019 року.

Нагадаємо, що мера Могилів-Подільського підозрюють у тому, що за попередньою змовою із начальником земельного відділу міської ради, одержали від потенційного забудовника частину неправомірної вигоди у сумі 7,5 тис. доларів США за підписання договору суперфіцію та подальше сприяння в одержанні у власність земельної ділянки площею 0,3 га під багатоквартирну забудову.

Очільнику міста оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та обрали запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

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