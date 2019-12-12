Суд відпустив фігуранта бійки в Раді на поруки

Фото: Олексій Кайда (facebook.com / oleh.tiahnybok)

Суд відпустив на поруки нардепа VII скликання Кайду

Печерський районний суд міста Києва відпустив на поруки народного депутата VII скликання Олексія Кайду, який є фігурантом справи про побиття нардепа Андрія Богданця. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook лідер партії ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

За словами Тягнибока, Печерський суд ухвалив рішення відпустити Кайду на поруки. Кайду підозрюють у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 346 КК України, тобто погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча.

Нагадаємо, раніше у поліції повідомили про оголошення підозри одному з активістів партії ВО "Свобода" за побиття народного депутата Богданця після засідання парламентського комітету з питань аграрної політики. Правоохоронці не називали імені підозрюваного, але лідер ВО "Свобода" заявив, що було затримано нардепа VII скликання Кайду.

Як писало РБК-Україна, вчора у Верховній раді сталася бійка після засідання комітету з питань аграрної політики. Сутички сталися між народним депутатом від фракції "Слуга народу" Андрієм Богданцем і активістами ВО "Свобода" Едуардом Леоновим та Ігорем Мірошниченком.