Суд скасував заочний арешт Клюєва

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відмінила заочний арешт колишнього першого віце-прем'єр-міністра Андрія Клюєва. Про це йдеться в рішенні суду.

Суд вважає обгрунтованою підозру про вчинення Клюєвим кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу, щоб виправдати подальше розслідування або пред'явити звинувачення.

При цьому судді відзначають, в матеріалах судового провадження не містяться достатні підстави, які б вказували, що підозрюваний буде вживати заходів щодо знищення, приховування або спотворення будь-якої з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального злочину, і перешкоджати іншим чином.

Раніше також повідомлялося про скасування санкцій ЄС проти Януковича та його оточення. Зокрема, обмеження були зняті з Андрія Клюєва, Олександра Януковича, Олександра Клименка, Сергія Арбузова, Віктора і Артема Пшонки.