Мера Чернівців Каспрука відправили у відставку

Рішення було прийняте за результатами таємного голосування

У Чернівцях депутати ухвалили рішення про звільнення мера міста Олексія Каспрука. Про це йдеться на місцевому сайті "Молодий буковинець".

Повідомляється, що Чернівецька міська рада прийняла рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Чернівців Каспрука.

Рішення було прийнято сьогодні, 26 липня, на черговій сесії за результатами таємного голосування.

У свою чергу Каспрук заявив, що оскаржить рішення про свою відставку.

Відзначимо, що повноваження міського голови буде виконувати секретар Чернівецької міськради Василь Продан.

Нагадаємо, Каспрук був обраний мером Чернівців 25 травня 2014 року.