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Суд скасував рішення ОАСК щодо символіки СС "Галичина"

Київ, Середа 23 вересня 2020 20:52
Суд скасував рішення ОАСК щодо символіки СС "Галичина"
Фото: будівля ОАСК (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Суд задовольнив скаргу Українського інституту національної пам’яті на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва щодо символіки дивізії СС "Галичина". Рішення ОАСК, яким символіка дивізії визнавалася нацистською, було скасовано.

Про це повідомляє прес-служба Шостого апеляційного адміністративного суду.

У суді зазначили, що підстави для скасування рішення ОАСК будуть опубліковані пізніше, коли буде готовий текст постанови.

Нагадаємо, у травні ОАСК визнав протиправними дії УІНП та його керівника щодо надання висновку про те, що символіка 14 гренадерської дивізії військ СС "Галичина" не є нацистською символікою відповідно до чинного українського законодавства. УІНП не погодився з цим рішення та подав скаргу.

Зазначимо, у 2015 році український парламент схвалив запропонований урядом законопроект про засудження комуністичного і нацистського режимів. Цим документом Рада заборонила пропаганду та символіку цих тоталітарних режимів.

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