Суд скасував ліквідацію банку Клименка

Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Національного банку про ліквідацію банку "Юнісон", задовольнивши позов кіпрських компаній Інтентост Сістемс ЛТД і Мелігант Груп ЛТД. Про це йдеться в рішенні суду, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Суд зобов'язав НБУ повернути банку "Юнісон" банківську ліцензію та ліцензію на проведення валютних операцій.

В обґрунтуванні говориться, що НБУ перевищив свої повноваження, прийнявши рішення про ліквідацію банку, хоча ще діяло рішення Ржищівського міського райсуду, якого забороняло НБУ ліквідувати банк і відкликати ліцензію.

Нагадаємо, в червні 2018 року Національний банк України (НБУ) за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ "Банк" Юнісон". Раніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку анулювала ліцензію банку на надання дилерських послуг.

Зазначимо, що вказана фінустанова фігурує у багатьох розслідуваннях правоохоронних органів як банк, пов'язаний з екс-міністром доходів і зборів часів Януковича Олександром Клименко. За даними Генеральної прокуратури, банк був одним з так званих "майданчиків" для відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом.