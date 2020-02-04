Суд повторно відклав підготовче засідання по "бурштиновій справі"

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відклав вдруге поспіль підготовче засідання по "бурштиновій справі", яке було заплановано на 4 лютого. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Таке рішення було прийнято у зв'язку з неявкою одного з підозрюваних. Наступне засідання призначено на 24 березня 2020 року.

"4 лютого у Вищому антикорупційному суді заплановано підготовче судове засідання у справі за обвинуваченням 6 осіб, у тому числі двох народних депутатів України 8 скликання, причетних до отримання неправомірної вигоди за сприяння іноземної компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. Однак зазначене засідання вдруге поспіль не відбулося через неявку в суд одного з обвинувачених", - повідомили в САП.

Нагадаємо, в 2017 році народні депутати восьмого скликання Борислав Розенблат і Максим Поляков отримали хабара в 285 тисяч доларів за реєстрацію законопроекту про видобуток бурштину. Пізніше в НАБУ повідомили, що затримали шістьох фігурантів "бурштинової справи". Серед них троє помічників народних депутатів, один охоронець нардепа і два представника громадської організації, яка займається боротьбою з корупцією.

В 2018 році детективи НАБУ завершили досудове розслідування по так званому "янтарному справі" і направили матеріали до суду.