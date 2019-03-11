Суд відкрив провадження щодо невідповідності Авакова посаді міністра

Авакова звинувачують у невідповідності вимогам до членів уряду

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о несоответствии Арсена Авакова должности министра внутренних дел Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что суд открыл производство по делу по иску к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, министра внутренних дел Арсена Авакова за неподачу в Верховную раду представления об увольнении главы МВД. Суд будет рассматривать это дело по упрощенной процедуре без вызова сторон (рассмотрение займет не более 60 дней).

Также сообщается, что истец просит суд признать противоправными действия Авакова, которые нарушают требования к членам Кабмина. Также истец просит суд обязать Гройсмана внести в парламент представление об увольнении Авакова.

Напомним, ранее сообщалось, что в суд поступил иск о несоответствии Авакова требованиям к членам Кабмина.

Отметим, до этого Аваков заявил, что против него готовятся провокации, чтобы дискредитировать работу полиции во время выборов 2019. По его словам, на его счета в Украине или Италии из непонятных источников должна "упасть" значительная сумма.