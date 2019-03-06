До суду надійшов позов про невідповідність Авакова вимогам до членів Кабміну

Фото: Арсен Аваков (kmu.gov.ua)

В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов до Гройсмана і Авакову

В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Позивач просить суд визнати, що Аваков не відповідає вимогам до членів уряду України. Одна з вимог позову - визнати протиправною бездіяльність Гройсмана, який не реєструє у Верховній раді подання про звільнення міністра.

В даний час суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, раніше Аваков повідомляв, що проти нього готується ряд провокацій для того, щоб дискредитувати роботу поліції під час виборів-2019. Глава МВС розповів, що за "сценарієм" на його рахунку в Україні чи Італії з незрозумілих джерел має "впасти" значна сума грошей в іноземній валюті - нібито за "оплату послуг МВС по прикриттю фальсифікації та підкупу виборців на користь певного кандидата". Він також зазначив, що гроші можуть бути російського походження.

Раніше Аваков заявив, що незважаючи на атаки і дискредитацію поліція буде продовжувати боротися з порушеннями на виборах президента.