ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

До суду надійшов позов про невідповідність Авакова вимогам до членів Кабміну

Новини » Суспільство    06.03.2019 - 15:27
До суду надійшов позов про невідповідність Авакова вимогам до членів Кабміну
Фото: Арсен Аваков (kmu.gov.ua)

В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов до Гройсмана і Авакову

В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Позивач просить суд визнати, що Аваков не відповідає вимогам до членів уряду України. Одна з вимог позову - визнати протиправною бездіяльність Гройсмана, який не реєструє у Верховній раді подання про звільнення міністра.

В даний час суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, раніше Аваков повідомляв, що проти нього готується ряд провокацій для того, щоб дискредитувати роботу поліції під час виборів-2019. Глава МВС розповів, що за "сценарієм" на його рахунку в Україні чи Італії з незрозумілих джерел має "впасти" значна сума грошей в іноземній валюті - нібито за "оплату послуг МВС по прикриттю фальсифікації та підкупу виборців на користь певного кандидата". Він також зазначив, що гроші можуть бути російського походження.

Раніше Аваков заявив, що незважаючи на атаки і дискредитацію поліція буде продовжувати боротися з порушеннями на виборах президента.

Гройсман оголосив конкурс на главу правління "Нафтогазу" Гройсман: Україна не може самостійно знизити ціни на газ
Новини України Володимир ГройсманАрсен Аваков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся