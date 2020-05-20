ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нефьодов через суд намагається відновити на посаді голови Митниці

Новини » Політика     20.05.2020 - 13:15
Нефьодов через суд намагається відновити на посаді голови Митниці
Фото: Максим Нефьодов (РБК-Україна)

Нефьодов також намагається відсудити свій заробіток нібито за час вимушеного прогулу

Колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов через суд намагається відновитися на посаді. Відповідний позов він подав в Окружний адміністративний суд Києва.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Повідомляється, що Нефьодов просить суд визнати протиправним та скасувати розпорядження Кабінету міністрів України від 24 квітня про звільнення і просить поновити його на цій посаді.

"У той же час, позивач просить ОАСК стягнути на його користь суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу, виходячи з розміру її середньоденної (погодинної) заробітної плати. Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження за даним адміністративним позовом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в квітні позачерговому засіданні Кабінет міністрів України Нефьодов був звільнений з посади голови державної митної служби. Рішення було прийнято, оскільки держбюджет України показав один з найгірших показників за надходженнями.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, звільнення Нефьодова було питанням економічної безпеки.

"Тут не може бути жодних виправдань. Бюджет-2019 показав один з найгірших показників з надходжень за останні роки. Ми бачимо, що ситуація в 2020 році не покращилася, і не тільки через коронакризу", - зазначив Шмигаль.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України митницяМаксим НефедовСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся