Суд відкрив справу про банкрутство ринку "Столичний" і призначив незалежного розпорядника

Господарський суд міста Києва в середу, 3 березня, порушив справу про банкрутство ринку "Столичний". Також прийнято рішення призначити незалежного розпорядника майна, який зможе відновити платоспроможність підприємства і контролювати хід ведення діяльності ринку.

Про це йдеться в рішенні суду, передає "Апостроф".

Після прийнятого судом рішення при розпорядженні майном повноваження директора значною мірою обмежуються, і для укладання більшості договорів, директору потрібна згода кредиторів та розпорядника майна.

Така процедура розпорядження майном повинна стабілізувати ситуацію на ринку "Столичний" і збільшити обсяг надходжень, оскільки розпорядник майна і кредитори отримають право на ведення господарської діяльності ринку.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що власнику мажоритарної частки ринку "Столичний" Олександру Стельмаху могло бути пред'явлено підозру за статтею 190 КК України (шахрайство) у зв'язку з інкримінованими йому обманом на значну суму грошей і невиконанням зобов'язань, взятих ним згідно з підписаними документами.

У зв'язку зі сформованою ситуацією, фермери та підприємці, які роками працюють на ринку "Столичний", не раз виходили на пікет проти незаконних дій навколо підприємства.