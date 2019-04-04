Суд відхилив клопотання про зменшення застави Мангеру

Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Раніше застава була визначена в сумі 2 млн 497 тис. гривень

Шевченківський районний суд міста Києва відхилив клопотання захисту Владислава Мангера щодо зменшення розміру застави. Про це у Twitter повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Раніше застава була визначена в сумі 2 млн 497 тис. гривень.

Нагадаємо, 3 квітня було судове засідання по справі Мангера. Тоді суд зобов'язав Мангера носить електронний браслет. В ході засідання були досліджені протоколи допиту деяких свідків і матеріали провадження.

"Суд ухвалив клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу щодо Владислава Мангера задовольнити частково. Відмовити в задоволенні клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою", - заявила суддя.

Вона зазначила, що Мангер повинен прибувати до слідчого та прокурора за викликом, не виїжджати за межі міста Херсону без дозволу, повідомляти про зміну місця перебування, здати на зберігання прокурору свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю.

Зазначимо, 11 лютого Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд заарештував його до 3 березня з альтернативою внесення майже 2,5 млн гривень застави. 15 лютого за нього внесли заставу, після чого Мангер покинув ізолятор і заявив, що буде співпрацювати зі слідством.

21 березня Київський апеляційний суд відхилив скаргу Мангера на відсторонення з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації.