Суд відмов у перерахунку результатів виборів мера Харкова

Харківський окружний адміністративний суд відхилив позов спостерігачів громадянської мережі "ОПОРА" щодо результатів виборів мера Харкова. Спостерігачі просили суд оголосити перерахунок голосів на декількох дільницях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мережі "ОПОРА".
"В обох випадках відмова у позові відбувалася за формальними ознаками, адже Виборчий кодекс не дозволяє складати уточнені протоколи після оголошення результатів виборів", - зазначили спостерігачі.
Як кажуть в "ОПОРА", суд визнав, що спостерігачі були на дільницях, а дані про підсумки голосування у протоколах ДВК та районних ТВК мають розбіжності.
"Однак встановлення фактів фальсифікацій не входить до компетенції адміністративного суду", - додали в мережі.
Організація планує оскаржувати рішення Харківського окружного адміністративного суду в апеляційному суді.
Нагадаємо, спостерігачі від громадянської мережі "ОПОРА" заявили про фальсифікацію результатів голосування на деяких виборчих дільницях у Харкові.
Водночас місцева ТВК відмовилася перераховувати голоси на виборах у Харкові.