Суд відмов у перерахунку результатів виборів мера Харкова

"В обох випадках відмова у позові відбувалася за формальними ознаками, адже Виборчий кодекс не дозволяє складати уточнені протоколи після оголошення результатів виборів", - зазначили спостерігачі.

Як кажуть в "ОПОРА", суд визнав, що спостерігачі були на дільницях, а дані про підсумки голосування у протоколах ДВК та районних ТВК мають розбіжності.

"Однак встановлення фактів фальсифікацій не входить до компетенції адміністративного суду", - додали в мережі.

Організація планує оскаржувати рішення Харківського окружного адміністративного суду в апеляційному суді.