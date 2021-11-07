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Суд відмов у перерахунку результатів виборів мера Харкова

Автор: Дмитро Левицький

Харківський окружний адміністративний суд відхилив позов спостерігачів громадянської мережі "ОПОРА" щодо результатів виборів мера Харкова. Спостерігачі просили суд оголосити перерахунок голосів на декількох дільницях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мережі "ОПОРА".

"В обох випадках відмова у позові відбувалася за формальними ознаками, адже Виборчий кодекс не дозволяє складати уточнені протоколи після оголошення результатів виборів", - зазначили спостерігачі.

Як кажуть в "ОПОРА", суд визнав, що спостерігачі були на дільницях, а дані про підсумки голосування у протоколах ДВК та районних ТВК мають розбіжності.

"Однак встановлення фактів фальсифікацій не входить до компетенції адміністративного суду", - додали в мережі.

Організація планує оскаржувати рішення Харківського окружного адміністративного суду в апеляційному суді.

Нагадаємо, спостерігачі від громадянської мережі "ОПОРА" заявили про фальсифікацію результатів голосування на деяких виборчих дільницях у Харкові.

Водночас місцева ТВК відмовилася перераховувати голоси на виборах у Харкові.

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