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Суд відмовився відновити Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Новини » Суспільство     25.06.2020 - 09:32
Суд відмовився відновити Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки
Фото: Сергій Семочко (скрін відео каналу zik)

Верховний суд залишив без розгляду позов Семочко

Верховний суд відмовився відновлювати Сергія Семочка на посаді першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України. Позов Семочка залишили без розгляду.

Про це повідомили у прес-службі Верховного суду.

У своєму позові Семочко просив визнати протиправним і скасувати указ президента від 12 квітня 2019 року №143/2019 про його звільнення з посади у СЗР, а також поновити його на цій посаді.

"24 червня 2020 Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду залишив без розгляду позов Сергія Семочка до президента України, третя особа, не яка заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Служба зовнішньої розвідки України", - йдеться в повідомленні.

Повний текст постанови буде подано протягом п'яти днів.

Нагадаємо, 12 квітня 2019 року Петро Порошенко звільнив Сергія Семочка з посади першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки.

До цього в 2018 року журналісти з'ясували, що Семочко володіє нерухомістю на понад 200 млн гривень, а члени його сім'ї мають російське громадянство й періодично відвідують окупований Крим.

У підсумку стосовно Семочка було відкрито справу про державну зраду, у травні суд продовжив розслідування ще на рік.

Зазначимо, у червні 2020 року генеральний прокурор Ірина Венедиктова підписала підозра п'ятого президенту Петру Порошенку про перевищення повноважень під час призначення на посаду в Службу зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Верховный судискСергій Семочко
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