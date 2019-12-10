Суд відмовився внести "Корвалол Corvalolum" в перелік добре відомих знаків

Господарський суд міста Києва відмовив компанії "Фармак" у задоволенні позову, яким вона просила внести торгову марку "Корвалол Corvalolum" в перелік добре відомих знаків. Відповідне рішення суд виніс у вівторок, 10 грудня.

Нагадаємо, торгова марка "Корвалол Corvalolum" була раніше виключена з реєстру за рішенням суду. Але 30 жовтня 2019 року Господарський суд Києва виніс рішення на користь "Фармак", знову визнавши "Корвалол Corvalolum" добре відомим по відношенню до цієї компанії. "Дарниця" подала апеляцію, тому судове рішення від 30 жовтня не вступило в законну силу.

"Ми написали велику апеляційну скаргу, подали її і будемо боротися далі. Тому на даному етапі у суду не було підстав для задоволення позову "Фармак", - прокоментував партнер юридичної компанії AEQUO Олександр Мамуня, який представляє інтереси "Дарниці".

Як повідомлялося, суди між "Фармаком" і "Дарницею" почалися 2004 році. "Фармак" називає себе єдиним виробником "Корвалолу" з часів СРСР, хоча препарат з такою назвою випускали 70 фармацевтичних заводів Радянського Союзу.

Ще в 2011 році "Фармак" повністю програв "Дарниці" процес, де предметом спору було позначення "Корвалол". Але в 2017 році "Фармак" відновив судову тяжбу, змінивши предмет спору на "Корвалол Corvalolum".

Влітку 2017 року Апеляційна палата МЕРТ визнала позначення "Корвалол Corvalolum" добре відомим по відношенню до "Фармака". У 2018 році Київський апеляційний господарський суд з апеляційною скаргою "Дарниці" скасував це рішення. 25 червня 2019 року Велика палата Верховного суду, в свою чергу, направила справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.

30 жовтня 2019 року Господарський суд Києва відмовив "Дарниці" в задоволенні позову. Але "Дарниця" вважає рішення суду необґрунтованим та оскаржила його.

АТ "Фармак" засновано в 1925 році. Є однією з найбільших фармкомпаній України. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 25,16% – до 1,05 млрд грн.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 37,3%, до 469,638 млн грн.