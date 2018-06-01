Апеляційний суд залишив під арештом майно Розенблата

Ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 19 грудня 2017 року залишено без змін

Апеляційний суд залишив під арештом майно народного депутата Борислава Розенблата. Про це повідомляє прес-служба Апеляційного суду міста Києва.

"Апеляційний суд міста Києва залишив під арештом майно народного депутата, підозрюваного Борислава Розенблата", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 1 червня 2018 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва розглянула апеляційну скаргу представника скаржника, подану в інтересах підозрюваного Борислава Розенблата, на ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 19 грудня 2017 року, якою задоволено клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України про накладення арешту на майно та накладено арешт на майно підозрюваного Борислава Розенблата.

За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 19 грудня 2017 року залишено без змін, апеляційну скаргу Розенблата - без задоволення.

Нагадаємо, раніше Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомила, що суд відмовив у поверненні внесеної за народного депутата Борислава Розенблата застави у 7 млн гривень.

