Социальные страницы
Курси валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Апеляційний суд залишив під арештом майно Розенблата

НовиниСуспільство    01.06.2018 - 17:15
Фото: Борислав Розенблат (facebook.com)
Фото: Борислав Розенблат (facebook.com)

Ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 19 грудня 2017 року залишено без змін

Апеляційний суд залишив під арештом майно народного депутата Борислава Розенблата. Про це повідомляє прес-служба Апеляційного суду міста Києва.

"Апеляційний суд міста Києва залишив під арештом майно народного депутата, підозрюваного Борислава Розенблата", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 1 червня 2018 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва розглянула апеляційну скаргу представника скаржника, подану в інтересах підозрюваного Борислава Розенблата, на ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 19 грудня 2017 року, якою задоволено клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України про накладення арешту на майно та накладено арешт на майно підозрюваного Борислава Розенблата.

За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 19 грудня 2017 року залишено без змін, апеляційну скаргу Розенблата - без задоволення.

Нагадаємо, раніше Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомила, що суд відмовив у поверненні внесеної за народного депутата Борислава Розенблата застави у 7 млн гривень.
 

Справа Крысина: прокурор заявила, що вирок суду першої інстанції є незаконним Суд відклав розгляд скарги підозрюваної в нападі на учасника АТО
Теги публікації: Київ, Апелляционный суд Киева, Розенблат  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Так облажатися - треба вміти": Забужко заявила, що "спецоперація Бабченко" - потужний удар по ФСБ
"У нього випало два зуба": Собчак розповіла, як почуває себе Сенцов
Українка приїхала на російський дитячий конкурс в окупований Крим
"Сильно змінився": фото з постарілим Савіком Шустером здивували мережу
On Top