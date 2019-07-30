Суд відмовився відпускати Цемаха з-під варти

Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Володимир Цемах був свідком збиття MH17

У вівторок, 30 липня, Апеляційний суд відмовився відпускати колишнього командира ППО в місті Сніжне Володимира Цемаха, якого підозрюють у причетності до аварії пасажирського Boeing рейсу MH17 в Донецькій області, з-під варти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.

За словами адвоката Романа Гонтарєва, прокурор не довів наявність підстав для законного затримання.

"Не допитані у виробництві і свідки, які вказували, що Цемах на момент затримання тільки скоїв злочин. Також відсутній потерпілий, який говорив про Цемахе. Постанови про затримання не було. Всі докази, які містяться в матеріалах, датовані 2014-2015 роками: протоколи оглядів сайтів .. ", - зазначив адвокат.

Прокурор заперечив проти доводів адвоката.

"З наданих матеріалів слідства випливає, що Цемах був затриманий у зв'язку з тим, що при ньому були документи, що засвідчують належність його до "ДНР". А також у зв'язку з його активною участю в "ДНР", - заявив він.

За словами прокурора, Володимир Цемах був членом терористичної організації.

Відзначимо, 4 липня стало відомо, що українські спецслужби в кінці червня провели операцію на території так званої "Донецької народної республіки" ("ДНР") і затримали колишнього командира ППО в місті Сніжне Володимира Цемаха.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

Як відомо, рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті інциденту загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.