ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд відмовився відпускати Цемаха з-під варти

Новини » Політика    30.07.2019 - 18:08
Суд відмовився відпускати Цемаха з-під варти
Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Володимир Цемах був свідком збиття MH17

У вівторок, 30 липня, Апеляційний суд відмовився відпускати колишнього командира ППО в місті Сніжне Володимира Цемаха, якого підозрюють у причетності до аварії пасажирського Boeing рейсу MH17 в Донецькій області, з-під варти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.

За словами адвоката Романа Гонтарєва, прокурор не довів наявність підстав для законного затримання.

"Не допитані у виробництві і свідки, які вказували, що Цемах на момент затримання тільки скоїв злочин. Також відсутній потерпілий, який говорив про Цемахе. Постанови про затримання не було. Всі докази, які містяться в матеріалах, датовані 2014-2015 роками: протоколи оглядів сайтів .. ", - зазначив адвокат.

Прокурор заперечив проти доводів адвоката.

"З наданих матеріалів слідства випливає, що Цемах був затриманий у зв'язку з тим, що при ньому були документи, що засвідчують належність його до "ДНР". А також у зв'язку з його активною участю в "ДНР", - заявив він.

За словами прокурора, Володимир Цемах був членом терористичної організації.

Відзначимо, 4 липня стало відомо, що українські спецслужби в кінці червня провели операцію на території так званої "Донецької народної республіки" ("ДНР") і затримали колишнього командира ППО в місті Сніжне Володимира Цемаха.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

Як відомо, рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті інциденту загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.

Зеленський запропонував італійському прем'єру допомога по справі Марківа СБУ: група компаній "Мотор Січ" 2 роки фінансувала "ДНР"
Новини України ДНРМН17Суд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся