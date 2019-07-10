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Bellingcat оприлюднив нові докази причетності Цемаха до катастрофи MH17

Новини » Суспільство    10.07.2019 - 00:09
Bellingcat оприлюднив нові докази причетності Цемаха до катастрофи MH17
Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Цемах був свідком збиття MH17

Нещодавно затриманий Службою безпеки України колишній командир ППО в місті Сніжне Володимир Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH17 в Донецькій області та був свідком цих подій. Про це йдеться в доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat, опублікованій 9 липня. 

Зазначається, що арешт Цемаха може мати суттєвий вплив на розслідування Об'єднаної слідчої групи JIT та судову процедуру, що триває. У інтерв'ю у 2015 році Цемах заявив, що допомагав сховати ЗРК “Бук” та членів його екіпажу. Дослідники відзначають, якщо ці дані підтвердяться, Цемах може стати основним свідком, а можливо, і підозрюваним за звинуваченнями у співучасті та покритті злочину.

Також наголошується, що Цемах є першою затриманою живою людиною, яка мала прямий зв’язок з воєнними операціями “ДНР” у місці та час збиття літака, і це могло б "зміцнити легітимність судового розгляду у Нідерландах". 

У матеріалі Bellingcat відзначається, що є досить відкритих джерел та свідчень того, що Цемах командував підрозділом ППО під час збиття MH17. Так, аналітики знайшли сторінку Цемаху в російській соцмережі “Однокласники”, на якій вони виявили свідоцтва того, що бойовик служив в підрозділі протиповітряної оборони, принаймні, 24 серпня 2014 року, так як на фотографіях, завантажених в цей день, його можна побачити з зенітної гарматою ЗУ-23 на транспортному засобі.

Нагадаємо, 4 липня стало відомо, що українські спецслужби в кінці червня провели операцію на території так званої "Донецької народної республіки" ("ДНР") і затримали колишнього командира ППО в місті Сніжне Володимира Цемаха. 

РБК-Україна писало, що у мережі показали відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

Як відомо, рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті інциденту загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.

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