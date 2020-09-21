Суд відмовився звільнити з-під варти Колеснікову

Суд Партизанського району Мінська відмовив у задоволенні скарги захисту члена президії координаційної ради білоруської опозиції Марії Колесникової на взяття її під варту. Судове засідання, яке проходило в закритому режимі, тривало більше ніж три з половиною годин.

Про це повідомляє TUT.by.

В судовому засіданні Колеснікова брала по відеозв'язку. Адвокати Людмила Козак та Олександр Пильченко заявили, що будуть оскаржувати рішення суду.

До суду підтримати опозиціонерку прийшло кілька десятків людей, в тому числі посли країн ЄС: посол Франції, Австрії, Румунії, співробітники Представництва ЄС в Білорусі, посольства Великобританії, Латвії, Нідерландів та інших.

Нагадаємо, Марія Колеснікова проходить підозрюваним у справі про захоплення влади. Цю кримінальну справу було відкрито стосовно членів координаційної ради опозиції.

Крім того, 18 вересня суд у Білорусі продовжив арешт Колесникової до 8 листопада. Рішення про продовження арешту пов'язано з пред'явленням їй обвинувачення в захопленні влади.

Колесникової загрожує тюремний строк від двох до п'яти років.