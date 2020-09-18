Суд продовжив арешт Колесниковій

Фото: Марія Колесникова (tut by фото Ольга Шукайло)

Суд Білорусі продовжив арешт члена президії координаційної ради опозиції Марії Колесниковій. Він буде перебувати під вартою до 8 листопада.

Про це повідомила адвокат Колесникової Людмила Козак, передає РИА Новости.

За її словами, арешт був продовжений у зв'язку з пред'явленням Колесникової звинувачення у захопленні влади.

"Нам пред'явили звинувачення пару днів тому, позавчора. Відповідно, з вартою нічого не зміниться, поки не буде розглянута скарга (захисту на арешт Колесникової, - ред.) в суді... Зараз за терміном виходить, що варта обирається на два місяці. Тобто у неї виходить, з 8 вересня по 8 листопада вона є, санкціонована", - повідомила Козак.

Він також додала, що арешт Колесникової може бути продовжений, якщо це визнають за необхідне.

Нагадаємо, Марія Колеснікова проходить підозрюваною у справі про захоплення влади. Цю кримінальну справу було відкрито стосовно членів координаційної ради опозиції.

Колесникової загрожує тюремний строк від двох до п'яти років.