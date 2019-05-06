Суд відмовився зобов'язати Насірова здати закордонний паспорт

Шевченківський районний суд міста Києва відмовив прокуратурі у задоволенні клопотання про зобов'язання колишнього голови Державної фіскальної служби (ДФС) України Романа Насірова і керівника департаменту ДФС, здати паспорти для виїзду за кордон. Про це повідомляє прес-служба САП.

Сьогодні, 6 травня, відбулося чергове судове засідання по розгляду обвинувального акта у відношенні екс-глави ДФС і керівника департаменту ДФС. Прокурор САП на засіданні заявив клопотання про зміну запобіжного заходу і покладення на обвинувачених обов'язків з метою забезпечення їх належної процесуальної поведінки, зокрема, обов'язки здати паспорти для виїзду за кордон.

Раніше ці обов'язки вже покладалися на обвинувачених, однак з 2 по 6 травня 2019 року не діяли у зв'язку з неможливістю суду вчасно розглянути клопотання прокурора про продовження строку їх дії.

За результатами розгляду клопотання колегія суддів поклала на обвинувачених обов'язок прибути в суд за викликом, повідомляти суд про зміну місця проживання і роботи, утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

"У задоволенні клопотання про покладення інших обов'язків, зокрема зобов'язання обвинувачених здати паспорти для виїзду за кордон колегія суддів відмовила", - пише САП.

Наступне судове засідання призначено на 10:00 17 травня.

Нагадаємо, 11 грудня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва відновив Романа Насірова на посаді глави Державної фіскальної служби.

Питання відновлення керівника центрального органу виконавчої влади повинен здійснюватися на підставі розпорядження Кабінету міністрів, проект якого вносить Мінфін. Тому видання наказу про виконання рішення Окружного адміністративного суду Києва, підписаного самим Романом Насіровым неправомірно, і керівником ДФС залишається Олександр Власов.