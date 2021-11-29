ru ua
Пн, 29 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Суд відмовився заарештувати Савченко і повернув до прокуратури справу про "теракт у Раді"

Новость на русском →
Київ, Понеділок 29 листопада 2021 17:40
Суд відмовився заарештувати Савченко і повернув до прокуратури справу про "теракт у Раді" Фото: колишній нардеп Надія Савченко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Броварський міськрайонний суд Київської області відмовився взяти під варту колишню нардепку Надію Савченко у справі про "теракт в Раді". А також повернув її справу до прокуратури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Савченко.

"Обвинувальний акт зі звинуваченням Надії Савченко і Володимира Рубана "в підриві Верховної ради мінометами з баржі, що пливе Дніпрому", повернуто прокурору через необґрунтованість звинувачення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, прокурору відмовлено в застосуванні запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою відносно Савченко і Рубана.

Нагадаємо, навесні 2018 року Савченко запідозрили в причетності до справи керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана, вони нібито планували здійснити теракт у Верховній раді. Їх заарештували, але через рік випустили з-під варти.

Колишній генпрокурор Юрій Луценко заявляв про те, що вони нібито готували мінометний обстріл будівлі українського парламенту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Надія Савченко Владимир Рубан
NEWS
Базова річна ціна: у грудні 36 компаній пропонують газ дешевше 8 грн за кубометр
Базова річна ціна: у грудні 36 компаній пропонують газ дешевше 8 грн за кубометр
DAILY
Реформи в обмін на транш. На що погодилася Україна заради грошей МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Реформи в обмін на транш. На що погодилася Україна заради грошей МВФ