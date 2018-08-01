Правоохоронці завершили розслідування справи Рубана-Савченко

Матеріали справи передані захисникам для ознайомлення

Розслідування у справі депутата Верховної ради Надії Савченко та керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана завершене. Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар голови Генпрокуратури Лариса Сарган.

Сарган зазначила, що матеріали кримінальної справи наразі передали сторонам захисту для ознайомлення.

Вона наголосила, що більш детальну інформацію щодо справи повідомлять 2 серпня у ході брифінгу генерального прокурора Юрія Луценка і першого заступника голови СБУ Віталія Малікова.

Нагадаємо, як раніше писало РБК-Україна, Служба безпеки України перевіряє причетність військовослужбовців Збройних сил РФ до передачі зброї Володимиру Рубану і депутату ВР Надії Савченко.

У СБУ заявляли, що Рубан і Савченко відмовляються від дачі показань слідству. "На даний час фігуранти справи, користуючись своїми процесуальними правами, відмовляються від дачі показань слідству", - повідомляли у відомстві.

Крім того, в спецслужбі повідомляли, що в ході психологічної експертизи з використанням поліграфа були встановлені обґрунтовані висновки щодо намірів Савченко влаштувати теракт у будівлі Верховної ради України.