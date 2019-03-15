Суд відмовив у переводі Крисіна до слідчого ізолятора СБУ

Фото: Юрій Крысін (РБК-Україна)

Наступне засідання призначене на 3 квітня на 15.00

Дарницький суд Києва сьогодні, 15 березня, не задовольнив клопотання прокуратури у справі Юрія Крисіна, якого обвинувачують у протидії учасникам Євромайдану та катуванні, про переведення його до слідчого ізолятора СБУ. Про це РБК-Україна розказала прокурор у справі Юлія Малашич.

Наступне засідання, за її словами, призначене на 3 квітня на 15:00.

"Так, суддя Просалова відмовила у задоволенні клопотання", - повідомила Малашич.

Вже майже рік у вказаному кримінальному провадженні суд ніяк не може перейти до зачитування обвинувального акту. За цей час Юрій Крисін встиг відмовитись від адвоката Ігоря Василенка та найняти адвоката Валентина Рибіна. Рибін представляв інтереси в суді :бразильця Лусваргі, який воював в "ДНР", Володимира Рубана, підозрюваного у плануванні теракту, колишнього перекладача Володимира Гройсмана - Єжова, якого підозрювали у держзраді.

Зазначимо, в даний момент Крисін перебуває у Торецькій колонії, де відбуває термін покарання. Втім на минулому засіданні прокурор Малашич клопотала про переведення Крисіна до слідчого ізолятора СБУ , оскільки обвинувачений постійно скаржився на поганий відео- та технічний зв'язок колонії із судом. Частина засідань не відбулась саме з технічних причин.

Відзначимо, генпрокурор Юрій Луценко прокоментував справу Юрія Крисіна, якого звинувачують у протидії учасникам Євромайдану і тортурах активістів. Він також зазначив, що по справах Майдану в суді знаходяться декілька десятків справ.