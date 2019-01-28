"Суд" відмовив Балуху у зменшенні терміну ув'язнення

Клопотання сторони захисту відхилили

Верховный суд аннексированного Россией Крыма отказал адвокатам украинского активиста Владимира Балуха в уменьшении срока заключения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечается, защита настаивала, что суд неверно посчитал срок пребывания Балуха под стражей до вынесения судебного решения, и поэтому приговор должен быть уменьшен. Однако суд не удовлетворил ходатайство стороны защиты.

Напомним, в аннексированом Россией Крыму судья так называемого "Керченского городского суда" Александр Ковалев 25 января не удовлетворил ходатайство защиты украинского активиста Владимира Балуха о его условно-досрочном освобождении.

РБК-Украина писало, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что Балух не намерен просить о помиловании.

"Он не признает свою вину. Согласно уголовно-процессуальному кодексу России, осужденный должен признать вину и обратиться с просьбой о помиловании. Просить, чтобы его помиловали и" дали условно », он не будет", - сказал Чийгоз.