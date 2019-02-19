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Суд не засудив ні одного правоохоронця у справах Майдану, - ГПУ

Новини » Суспільство    19.02.2019 - 12:24
Суд не засудив ні одного правоохоронця у справах Майдану, - ГПУ
Фото: Олексій Донський (УНІАН)

Суд не виніс жодного реального вироку стосовно правоохоронців

Суд не виніс жодного реального вироку стосовно правоохоронців чи суддів у справах Майдану. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив начальник відділу процесуального керівництва Генпрокуратури Олексій Донський.

"Є тенденція, там, де правоохоронці притягуються. Зокрема, слідчі і прокурори, які незаконно притягнули до кримінальної відповідальності учасників Майдану і судді. Так само необґрунтовано тривалі процеси щодо працівників "Беркута", які застосовували насильство. Ми маємо на увазі події січня і лютого 2014 року. Тобто там в цих справах це тенденція. Ми дійсно не маємо ніякого реального вироку відносно міліціонера, прокурора або судді", - повідомив Донський.

Нагадаємо, начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що на сьогоднішній день результати з розслідування так званих справ Майдану є недостатніми.

Слідство повідомило підозри про причетність до злочинів на Майдані 66 фігурантам. Крім того, Горбатюк зазначив, що вироки в невеликих справах Майдану є умовними.

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